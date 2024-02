Il marito la picchia sotto gli occhi delle figlie | lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La vittima ha riferito ai militari che le violenze da parte delandavano avanti da tempo, tanto da avere iniziato a temere anche per le sue due, entrambe minorenni. Donna vittima di violenze – Ilcorrieredellacittà,.com Per l’uomo, 47 anni, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere. La moglie è stata trasferita in ospedale per essere curata. Dopodiché ha riferito aidi volersi trasferire da un parente insieme alle due. Moglie vittima di violenze denuncia ilEra in preda ai fumi dell’alcol il 47enne arrestato questa mattina daidel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, provincia di Caserta. Ad allertare i militari è stata la moglie dell’uomo, vittima di violenze e maltrattamenti che andavano ...

