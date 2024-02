Il lungo viaggio della trave caduta Due settimane fa il montaggio

Lungo viaggio verso la notte (Long Day's Journey into Night), talvolta tradotto come Lunga giornata verso la notte, è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense Eugene O’Neill, vincitrice del prestigioso Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1957. Oltre ad essere considerato il capolavoro di O'Neill, Lungo viaggio verso la notte è considerato uno dei massimi capolavori del teatro statunitense del XX secolo insieme con Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller e Un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams. Tra il 1941 ed il 1943 O'Neill scrisse anche un seguito del dramma, Una luna per i bastardi, andato in scena per la prima volta nel 1947.