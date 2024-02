Il leggendario Magi che dà le pagelle Capezzone a valanga | il trattamento per Salvini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Tiene banco ancora la morte di Alexey Navalny, e c'è un giallo sul cadavere, spiega il direttore editoriale di Libero Danielenella sua "Occhio al caffe", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero di oggi. Secondo Novaya Gazeta ci sarebbero dei lividi compatibili con gli effetti di convulsioni a loro volta compatibili con la somministrazione dell'agente Novichok, mentre i dottori della colonia penale nel quale l'attivista anti-Putin si sarebbero rifiutati di eseguire l'autopsia prima dell'arrivo degli agenti dei servizi segreti. "Diciamo chiaramente, siamo davanti a una di quelle situazione in cui la certezza sui dettagli non sarà mai raggiunta, ma la certezza sulla sostanza è davanti agli occhi di tutti. Il solo fatto di mandare uno in una colonia penale a -20 gradi, talvolta -40 gradi, con cibo e cure scarse, è evidente che il cammino verso la ...