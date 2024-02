Google Play, noto anche come Google Play Store (o più semplicemente Play Store) e precedentemente Android Market (o semplicemente Market), è un servizio di distribuzione digitale gestito e sviluppato da Google LLC. Serve come app store ufficiale, per il sistema operativo Android, consentendo agli utenti di navigare e scaricare applicazioni sviluppate con il kit di sviluppo software Android (SDK) e pubblicate tramite Google. Google Play funge anche da negozio di media digitali, offrendo musica, libri, film e programmi televisivi. In precedenza si occupava della vendita di dispositivi Google fino all'introduzione di Google Store e anche di pubblicazioni e riviste prima del rinnovamento di Google News del 15 maggio 2018.

Il Google Play Store introduce un badge per le app governative TuttoAndroid.net

Google Play rende più semplice l'eliminazione di un account creato per un'app IlSoftware.it

Car play cablato: Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio, stò per ritirare una Mini Cooper con preinstallato Car Paly e non Android auto, io uo solo Samsung, mi date un consiglio su che adattatore acquistare grazie ...

Corri a scaricare queste app dal Play Store: gratis per qualche ora: Google ha reso disponibili in sconto e gratis alcune applicazioni interessanti sul suo Play Store, scorri l’elenco per scaricarle. Ormai Google ci ha abituati a questa occasione frequente, cioè quella ...

Play Store di Google: la lista di app e giochi Android solo oggi GRATIS: L'iniziativa è di quelle che fanno ingolosire gli utenti Android, che infatti possono oggi approfittare di una situazione ormai ricorrente. C'è una lista di t ...