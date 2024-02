Il Geas dice addio alla finale Impresa sfiorata con Venezia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nella semidi Coppa Italia all‘Inalpi Arena di Torino, l‘Allianzha sfiorato l‘contro, poi sconfitta incon Schio, con il punteggiodi 56-52. Nonostante un inizio difficile, segnato da un parziale di 20-4 a favore della Reyer, le ragazze di coach Zanotti hanno saputo reagire, guidate da una straordinaria Gwathmey, top scorer con 14 punti. La difesa sestese ha messo in difficoltà le avversarie, causando 16 palle perse e recuperando palloni cruciali, in particolare grazie a Panzera. Dopo essere andate al riposo lungo sotto di 5 punti, le rossonere hanno ribaltato il risultato nel terzo quarto, maè riuscita a mantenere il vantaggio finofine, nonostante ilavesse la possibilità ...

