Il famosissimo attore presto papà bis | la moglie è incinta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’di fama internazionale è pronto a diventarebis. La, attrice anche lei, si è presentata sul red carpet del Festival del Cinema di Berlino mostrando il pancione. La coppia ha già un figlio nato nel 2020 e chiamato come il fratello dell’, morto quando aveva solo 23 per overdose. Leggi anche: Laura Pausini, terrore durante il suo concerto: tira fuori la pistola e apre il fuoco Leggi anche: Kate, il principe William rompe il silenzio e crolla Ilbis Lui 49 anni, lei 38 si preparano a dare il benvenuto ad un nuovo bebè. Coppia riservatissima di Hollywood, Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Her, ma si sono uniti solo qualche anno dopo: nel 2017. Nel ...