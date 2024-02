(Di lunedì 19 febbraio 2024) La produzione delIlha annunciato chea interpretarePriestly nello show.a interpretare l'iconico ruolo diPriestly nelispirato al film Il. La produzione dello spettacolo ha condiviso un video in cui si vede l'attrice mentre interpreta la direttrice della rivista di moda al centro della trama. Lo spettacolo in arrivo a Londra Ilè un nuovobasato sul film del 2006 tratto dall'omonimo romanzo. Le musiche ...

Il Diavolo veste Prada: Vanessa Williams sarà Miranda nel musical con i brani composti da Elton John: Sarà Vanessa Williams a interpretare l'iconico ruolo di Miranda Priestly nel musical ispirato al film Il Diavolo veste Prada . La produzione dello spettacolo ha condiviso un video in cui si vede l'attrice mentre interpreta la direttrice della rivista di moda al centro della trama. Lo spettacolo in arrivo ...

Il diavolo veste Prada: Annunciato il musical con Vanessa Williams, musiche di Elton John: Vanessa Williams, nota per il ruolo di Wilhelmina Slater in Ugly Betty, vestirà i panni di Miranda Priestly nel musical de Il diavolo veste Prada, annunciato lo scorso settembre. Si tratta di un nuovo adattamento musicale basato sull'omonimo film (2006) e romanzo (2003), che andrà in onda sul West End di Londra. Williams ha ...

