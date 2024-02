Il derby femminile Milano questa volta è rossonera Corti vendica il ko dell’andata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)La prima fase del campionato si è conclusa ieri con l’attesissimo sedicesimodella storia andato in scena al Puma House of Football: 2-1 il risultato finale in favore delle padrone di casa rossonere, abili ad andare sul doppio vantaggio grazie alla sfortunata deviazione dell’interista Alborghetti. Azione dirompente condotta da Dompig sulla sinistra, pallone al centro deviato poi in porta dalla giocatrice nerazzurra. Il bis grazie all’acuto di Staskova (settimo sigillo stagionale) su assist di Piga, complice una leggerezza del portiere ospite Cetinja. Le ragazze di Guarino hanno saputo accorciare le distanze prima dell’intervallo col destro di Serturini e, nella ripresa, hanno cercato costantemente il gol del pareggio. Con la vittoria di ieri salgono a otto i successi del Diavolo neirispetto ai quattro conquistati ...