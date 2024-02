Il crollo del cantiere Esselunga a Firenze è solo l’ultimo tassello di una storia di cementificazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) di Ilaria Agostini La strage dell’ex Panificio militare, nella quale sono morti quattro operai, uno disperso, tre feriti gravi, èdi una vicenda die di urbanistica à la carte, avviata nei primi Duemila. Nella quale Renzi sindaco ha avuto un ruolo di primo piano. Nel 2004, l’ex Panificio militare (costruito negli anni Venti), dal Demanio passa ai privati. I nuovi acquirenti spadroneggiano in città: BTP-Baldassini Tognozzi Pontello, la cui ingordigia speculativa si spengerà in crisi di liquidità, fallimenti e vicende giudiziarie. Sui 16.300 mq dell’ex Panificio, situati nella prima periferia a nord-ovest, il Comune non esercita il diritto di prelazione, rinunciando – per sempre – a farne un’area pubblica in un quartiere tra i più densamente abitati, con strutturale mancanza di verde. In difformità dal ...