Il cordoglio della politica per la morte di Zaccaria | Gori | “Perdere un figlio così è straziante”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bergamo. Anche il sindaco di Bergamo Giorgio, sulla sua pagina Facebook, lascia un pensiero per ladi, il giovane investito domenica mattina (18 febbraio) nella zonastazione di Bergamo. Insieme a lui anche il parlamentare di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia. “La notiziadi un giovane di Brembate, investito stamane da un autobus dell’Atb davanti alla stazione di Bergamo, mi ha molto colpito –Giorgio-.Belatik aveva solo 19 anni. Non so come sia potuto accadere. Posso però immaginare il dolore dei suoi genitori e dei suoi fratelli.ungiovane è una cosa. Come padre e come ...