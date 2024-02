Il Castello delle cerimonie | dopo il sequestro | le conseguenze Cosa succede adesso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Per ilè il momento più nero. La decisione con la quale la Corte di Cassazione ha confiscato la struttura segna il tramonto della fortuna della famiglia Polese. Ma le brutte notizie legate all’ hotel La Sonrisa non sono finite, a Sant’Antonio Abate sono tanti a tremare. Un passo indietro: la controversia legata alla struttura, diventata poi un cult grazie ad alcuni programmi televisivi, era iniziata nel 2011 quando il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, Nicola Russo, fotografa in questi termini il caso Sonrisa. >> “A lei il programma più visto della tv italiana”. Milly Carlucci, hanno fatto il suo nome. Pubblico già in fermento: “Perfetta, è la scelta giusta” “Dal 1979 in poi su questa vasta area, ove fino ad allora era presente solo un fabbricato rurale, è stata ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Grand Hotel “La Sonrisa”, più noto come “Il Castello delle Cerimonie ”, dalla omonima trasmissione tv, confisca to ... (anteprima24)

I dipendenti de La Sonrisa si sono riuniti in presidio nella struttura. Chiedono di essere ricevuti dal sindaco . Hanno paura per il rischio di ... (fanpage)

Carpi in declino, lo ammettono anche i candidati alle Primarie Pd: ...degli eterni cantieri edili come quello del Castello in piazza Martiri o della Remesina eternamente terremotata coi residenti e utenti che non sanno più a che santo votarsi vista l'inutilità delle ...

Castello delle Cerimonie confiscato per lottizzazione abusiva, cosa significa: Il famoso ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, protagonista del programma tv " Il castello delle Cerimonie" in onda su Real Time, passa all'amministrazione comunale che dovrà decidere come disporne. Sulla struttura pendeva il reato di lottizzazione abusiva, in base ad una sentenza ...

Lupin III - Il castello di Cagliostro torna al cinema in tre date per un evento speciale: All'interno delle mura di pietra del castello, il conte tiene prigioniera la bella Clarisse, la quale possiede la chiave per accedere a un tesoro di inestimabile valore. Lupin desidera liberare la ...