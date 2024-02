Il cast di ‘Mare Fuori’ a ‘Domenica In’ racconta come nasce il brano ‘O Mar For

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ildi Mare Fuori è ospite a Domenica In. Matteo Paolillo, uno dei protagonisti della serie tv, svela a Mara Venier com’è nata la famosa canzone che da anni spopola in tv e sul web. ‘O Mar For è infatti ormai un indiscutibile successo. «La canzonedall’esigenza di dare speranza al mio personaggio. – dice Matteo Paolillo – L’ho scritta un po’ per lui. Poi per gioco l’ho fatta sentire ai ragazzi. Ho fatto la canzone e l’ho mandata nel gruppo WhatsApp. Massimiliano diceva La canzone è forte, è forte!». LEGGI ANCHE: Il 2024 dei CCCP tra album e tour: «Mai stati in sintonia con il mondo, la nostra è vita» Massimiliano Caiazzo conferma la versione del collega («Sì, io sono impazzito!», commenta), mentre Paolillo continua il suo racconto: «Carmine, il regista della prima stagione, ha detto Facciamola diventare la sigla. È diventato così un ...