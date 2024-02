Il carro di Carnevale che trolla Chiara Ferragni | pensati libera… dalle manette – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024) «libera»: sembra che lo slogan chesfoggiò su una stola nel corso del Festival di Sanremo, in qualità di co-conduttrice d’eccezione, si sia ormai rivoltato contro di lei. La frase pensata per mandare un messaggio di emancipazione (tra l’altro oggetto di accuse di plagio da parte della street artist Cicatrici.nere, che ne rivendicò la paternità), assume infatti tutto un altro significato alla luce della recente bufera abbattutasi sull’influencer. E così su undidove troneggia l’occhio simbolo del brand di, le due parole vengono associate alle. Mentre al di sopra della vettura, le classiche decorazioni in cartapesta vengono plasmate per assumere le sembianze di un pandoro e di un uovo di Pasqua. Un riferimento ...