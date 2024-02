Il capo di Codacons a Fedez | la risposta all’ultima querela | «Ti sei offeso? Ma che ti frega | se sei nullatenente…» – Il video

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si presenta con un broccolo in mano Carlo Rienzi, presidente del, che in unsu YouTube risponde a, che ha deciso di denunciare l’associazione dei consumatori per diffamazione e calunnia. Il rapper accusa ildi aver messo in piedi una «campagna mediatica e giudiziaria quasi quotidiana» contro di lui «per presunti comportamenti censurabili, quando non addirittura penalmente rilevanti». I legali dihanno ribadito però che «tutte le contestazioni mosse si sono rivelate infondate e strumentali unicamente ad attaccarlo ingiustamente». L’ultimo scontro riguarda l’esposto fatto daalla Guardia di Finanza, dopo chesi era dichiarato «nullatenente» durante un procedimento per diffamazione su un caso del novembre 2020. Ma ...

