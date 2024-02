Il calcio fuori | C’era un’idea che non è stata concretizzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Se il presidente del Cgc Alessandro Palagi si è detto dispiaciuto per il fatto che quest’anno è stato negato l’accesso gratuito ai corsi ai calciatori che partecipano alla Viareggio Cup, altrettanta amarezza èespressa dalla presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci che, comunque, tende la mano al glorioso club che da 75 anni organizza il torneo, auspicando una più proficua collaborazione. "è dal 2017 – dice la presidente della Fondazione che cerchiamo di collaborare con il Cgc. Pensavamo anche di coinvolgere i calciatori nella sfilata inaugurale. Ne saremmo stati orgogliosi, sicuramente, perché non siamo insensibili di fronte agli eventi e alle tradizioni della città. Però le cose vanno concordate e programmate per tempo, anche per garantire la sicurezza di tutti. Così non è stato con il Cgc, ma auspichiamo che in futuro, se lo vorranno, si ...