Il bronzo di Sara Franceschi dimostra che la cosa più importante è una corsia in finale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “If you have a lane you have a chance” dicono gli americani, e la citazione è attribuita a Mark Spitz, chissà se veramente o se è apocrifa. Se hai unahai una possibilità: sei in, provaci. Ieri mattina ai Mondiali di Dohaera arrivata sesta nella penultima batteria dei 400 misti. Ne mancava ancora una per definire le otto finaliste. “Ho temuto di essere eliminata”. Invece le altre sono andate incredibilmente lente (pur avendo un tempo di riferimento) e la 25enne livornese ha superato il turno con l’ottavo tempo, 4’43’’61, l’ultimo disponibile. “Ho avuto unae ci ho provato fino alla fine”. E da quella, la numero 8, Mark Spitz o chi per lui sarebbe fiero di lei, nel pomeriggio ha vinto la medaglia diin 4’37’’86, ...