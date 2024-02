Il brillamento della bomba d’aereo Domenica fuori casa per 24 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si sono concluse intorno alle 18 di ieri le operazioni diseconda guerra mondiale rinvenuta alcuni giorni fa in un terreno agricolo in via Prosciutta, a Faenza. A occuparsene è stato l’esercito con l’ottavo reggimento guastatori paracadutisti ‘Folgore’. L’ordigno, unada 500 libbre di fabbricazione britannica, presentava entrambe le spolette attive e le operazioni hanno preso il via proprio dal despolettamento. La manovra è stata in un caso eseguita a distanza con uno speciale macchinario, mentre nel secondo caso la spoletta è stata smontata dal resto dell’involucro in ghisa, con un getto ad alta pressione di acqua e sabbia. La, che doveva essere trasportata da una colonna ...