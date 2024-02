Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È l’exrosso Alberto, la persona identificata adi Alexeiil dissidente russo morto venerdì in carcere in Siberia. Lasi è svolta nei giardini dedicatigiornalista russa assassinata Anna Politkovskaya., 76 anni, è stato tra i fondatori del gruppo terroristico insieme a Renato Curcio e Mara Cagol. Arrestato nel 1974, nel 1982 si dissocia dlotta armata. Lascia il carcere nel 1992. “L’identificazione delleè un’operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio, il personale mi è stato riferito che non avesse piena consapevolezza”, aveva detto il ministro ...