Il body shaming | le offese dirette all' aspetto fisico | può diventare reato e integrare quello di diffamazione o quello di stalking

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Isolare, minare la sicurezza e distruggere psichicamente una persona perché il suo peso non rispetta i canoni imposti dalla società dell’immagine. Questo è il significato diquell’orrendo fenomeno molto attuale i cui effetti possono portare chi lo subisce a provare un tale disgusto e una tale vergogna per sé stessi, da arrivare a odiarsi e a farsi del male. Ili cui effetti sono così devastanti, però, di per sé non è un, ma in talune situazione potrebbe diventarlo. ...

Il body shaming o derisione del corpo è l'atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico.

Alfabeto dei diritti: che cos’è il body shaming e come combatterlo Skuola.net

Body shaming, significato e l'impatto dei social media Save the Children Italia

Blessed with a fabulous life, don't need your opinions: Ayesha Takia slams body-shaming trolls: Ayesha Takia took to Instagram on Sunday to address and condemn the body-shaming comments she received after recent paparazzi photos of her at the Mumbai airport circulated online. The former actor ...