(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il primo a fare la sua apparizione è Gaspare. Lo troviamo nel 1862 mentre mesce fiori, spezie e bucce d’agrumi nel suo laboratorio da liquorista. Poi il sogno di inventare, raggiunta la moderna Milano, qualcosa che non esiste: ilperfetto, che piaccia a signore raffinate, intellettuali e uomini di mondo. Nasce ile l’epopea di un’azienda che, da laboratorio artigianale di famiglia, èta leader del beverage con unadi oltre 150 anni.che viene raccontata neldi Silvia Cinelli “L’elisir dei sogni. Ladei” (Rizzoli). "Il libro si chiude con l’inaugurazione dello stabilimento di Sesto San Giovanni nel 1904 e il passaggio alla grande industria. Allareale ...

Il Campari (correttamente per esteso Campari Bitter o Bitter Campari) è una bevanda alcolica nata a Novara, prodotto di punta dell'azienda Davide Campari-Milano. Si tratta di un bitter ottenuto dall'infusione di erbe amaricanti, piante aromatiche e frutta in una miscela di alcool e acqua, dall'aroma intenso e dal colore rosso carminio.

Il cantante Sting ha creato un aperitivo in bottiglia nella sua tenuta in Toscana FirenzeToday

Bitter Drop, il secret bar che stuzzica il palato il Resto del Carlino

Il bitter che fa storia. La saga dei Campari diventa un romanzo: Gaspare Campari inventa il Bitter Campari nel 1862 a Milano, trasformando l'azienda familiare in un impero del beverage. Il romanzo di Silvia Cinelli racconta la storia della famiglia Campari, tra cro ...

Non è solo per vanità estetica. I colori di ciò che beviamo rispondono a ragioni precise, funzionali, commerciali e psicologiche: Cromoterapia applicata al bancone. Nuove competenze per il barista-psicologo! Che i colori influenzino lo stato d’animo delle persone è un fatto noto da tempo e negli ultimi anni diversi studi hanno d ...

Il cantante Sting ha creato un aperitivo in bottiglia nella sua tenuta in Toscana: Si chiama Amante 1530 il bitter aperitivo creato da Sting e sua moglie Trudie Styler, proprietari dagli Anni ’90 della Tenuta Il Palagio in Toscana. Un progetto che si somma al sistema di produzioni a ...