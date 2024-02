Il Bibbiano esulta solo al 95’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CASTELLARANO 2 SAN FELICE 2 CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Ficarelli, Valmori, Paglia, Solla (37’st Sula), Bettelli, Cavazzoli, Ingrami (18’st Zagari), Bertolani (37’st A.Galli), Cissè (48’st R.Galli). A disp.: Frau, Andreoli, Spano, Tardini, Scappini. All.: Bardelli SAN FELICE: Neri, Tudini, Tossie, Roccato, Sentieri, Ruopolo, Fontana (23’st Ndrejaj), Sarti, Carpeggiani, Iazzetta (23’st Passerini), Bernabiti. A disp.: Malagoli, Balboni, Adsaoui, Marchesini, Ermeni, Reggiani. All.: Barbi Arbitro: Duci di Reggio Emilia Reti: Bettelli (C) al 23’pt e su rig. al 40’st, Bernabiti (S) al 37’pt, Ndrejaj (S) al 44’st. Note: ammoniti Carpeggiani, Paglia, Tossie, Zagari, Ndrejaj, Bernabiti. Quarto risultato utile di fila per il Castellarano, che ha il rammarico di essere passato in vantaggio all’85’, ma a pochi secondi dal 90° ha subito gol da Ndrejaj.