I ragazzi e i rischi del web Così Galciana fa squadra

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il web e i social network portano con sé opportunità ma anche pericoli. Un tema che diventa ancora più centrale se si parla di giovani che spesso non hanno gli strumenti per districarsi nel mondo on line. E che vede al contempo le difficoltà dei genitori nel riuscire a spiegare ai figli le insidie del web, non riuscendo a stabilire un dialogo costruttivo. Questi temi sono pane quotidiano per chi fra mondo scolastico e settore sportivo vive a stretto contatto cone famiglie. E proprio per questo aè iniziato un lavoro di: la società sportiva Galcianese ha coinvolto l’istituto comprensivo statale Gandhi, il Comune, la Pro Loco, la Pubblica Assistenza, la Misericordia e la parrocchia per organizzare insieme un incontro pensato le famiglie. L’appuntamento s’intitola "Web e social,e ...