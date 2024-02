I numeri Cinquanta gol in 24 partite per i bianconeri Annullato il capocannoniere Del Pela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La partita in cui si sono affrontati i due migliori attacchi del girone è finita senza reti. I due portieri hanno fatto in pratica da spettatori non paganti, con il Siena che è riuscito ad annientare ilDele gli avantimeno ispirati del solito. La squadra di Magrini (foto) e quella di Ventrice rimangono comunque le più prolifiche del raggruppamento B: 50 i gettoni in 24per Bianchi e compagni, 41 per i blues. Al terzo posto, il Mazzola a 37. Zero reti realizzate, ma anche zero subite: sono quattroche la porta difesa da Giusti non viene violata, non sono riusciti a perforarla lo Scandicci, appunto, il Pontassieve (3-0), l’Asta (0-3), il Terranuova Traiana (1-0). L’ultimo gol preso, il rigore trasformato da Cicali all’Angeletti di Sinalunga. La difesa ...