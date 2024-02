I migliori Pigato della Riviera Ligure di Ponente e Valpolcevera in 4 etichette al di sotto di 20 euro

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Quando si parla di vino italiano, generalmente ci si riferisce sempre alla incredibile biodiversità presente nei nostri vigneti. Sarebbero oltre 540 i vitigni attualmente coltivati in Italia, il che è un bene dal punto di vistaconservazione di un patrimonio ampelografico unico nel mondo, ma anche un male se andiamo a declinare questa incredibile varietà sul lato commerciale. Noi qui cerchiamo di occuparci del primo aspetto, accendendo un piccolo riflettore su un autoctono, il. In realtà avremmo potuto accorpare questa selezione con quella fatta sul vermentino. Sì, perché, sembrerebbe chee vermentino siano praticamente la stessa uva. Identica? No, ovviamente. Ilnon sarebbe altro che una mutazione del vermentino, avvenuta a seguito di una lunga storia di migrazioni ...

Festival di Sanremo, dove mangiare (ed essere felici) in città: In cantina Un grande Pigato , vino sottovalutato, ma che in questi posti davanti al mare ha sempre senso (e poi, si trova praticamente solo qui). Ora la nostra selezione dei migliori ristoranti in ...

Festival di Sanremo, dove mangiare (ed essere felici) in città: In cantina Un grande Pigato , vino sottovalutato, ma che in questi posti davanti al mare ha sempre senso (e poi, si trova praticamente solo qui). Ora la nostra selezione dei migliori ristoranti in ...