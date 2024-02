I migliori film di John Travolta

(Di lunedì 19 febbraio 2024)compie 70 anni! Ripercorriamo insieme la carriera ricordando Si è senza dubbio chiacchierato di lui dopo la sua comparsata al Festival di Sanremo 2024. Comparsata che ha avuto dei risvolti poco felici. Tuttaviaha comunque alle spalle una carriera di tutto rispetto quali che siano le sue messe in scena sul palco dell’Ariston! Un po’ di biografia…è un attore e cantante statunitense, nasce a Englewood in New Jersey, il 18 febbraio 1954, per cui ha appena festeggiato i suoi 70 anni. La sua consacrazione a livello internazionale si è avuto grazie almusicale La Febbre del Sabato Sera del 1977 per il quale ha ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attore. In realtà fin da piccolosi dimostra ...

Tra i film più amati di sempre ci sono quelli in costume , che ci permettono come spettatori di viaggiare con la mente in epoche lontanissime o ... (cinemaserietv)

L'Oscar al miglior film (Academy Award for Best Picture), in precedenza noto come miglior produzione (Best Production) viene assegnato annualmente al film votato come migliore dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), l'ente che dal 1929 assegna i premi Oscar. Fino al 1950, il premio è stato dato alla società di produzione mentre dal 1951 in poi è andato al produttore.

I film più belli da vedere su Netflix: 15 perle nascoste Immagine del film "1922" (Credits: Netflix) Icon Magazine

Bafta, la notte atomica di "Oppenheimer" RaiNews

Bafta: trionfo di Oppenheimer, premiata Emma Stone per Poor Things: Gli "sconfitti" Nella categoria dei migliori film, "Oppenheimer" ha superato il dramma giudiziario francese "Anatomia di una caduta", "Lezioni di vita" e "Killers of the Flower Moon" di Martin ...

William senza Kate Middleton ai Bafta, il principe si emoziona: «Quest'anno abbiamo guardato meno film, abbiamo altro per la testa»: i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno. Il principe di Galles, elegantissimo in uno smoking nero, ha fatto gli onori di casa. Il ...

BAFTA 2024: Oppenheimer e Povere creature! battono Barbie e Maestro: Sette premi a Oppenheimer, seguito da Povere creature! a quota cinque, i premi inglesi BAFTA incoronano Christopher Nolan in vista degli Oscar.