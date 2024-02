I fratelli D' Innocenzo | «Dostoevskij è la nostra serie fuori moda sull' inverno di un uomo»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I registi di Favolacce tornano alla Berlinale per presentare la loro primatv: è la storia di un poliziotto ossessionato da un serial killer. In estate al cinema e prossimamente su Sky

Damiano D'Innocenzo (Roma, 14 luglio 1988) e Fabio D'Innocenzo (Roma, 14 luglio 1988) sono due registi, sceneggiatori, poeti e fotografi italiani, noti anche come i fratelli D'Innocenzo.

Dostoevskij - La recensione della serie Sky diretta dai fratelli D'Innocenzo cinematografo.it

Fratelli D’Innocenzo: il thriller corre veloce tra l’America e il Lazio la Repubblica

Dostoevskij: «Un thriller nell'inverno dell'uomo»: «Le estreme conseguenze dell'essere vivi. Di questo narra la serie». I fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo, due tra i talenti più originali e potenti del nostro cinema, tornano al festival di Berlino ...

Festival di Berlino, caccia a Dostoevskij. La tv dei D'Innocenzo è cinema dell'oscurità: – La prima serie tv dei fratelli D’Innocenzo – prodotto Sky che passerà nelle sale cinematografiche – è anche il loro primo incontro con la pellicola. Può apparire contraddittorio ma le sei puntate di ...

