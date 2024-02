I BAFTA 2024 verso la notte degli Oscar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si è tenuta la settantaquattresima edizione dei premi, i riconoscimenti annuali della British Academy of Film and Television. Considerati gliinglesi, vengono spesso visti come un evento collaterale e fin troppo lontano da Hollywood. Ma in realtà, soprattutto quest’anno, possono e non poco influenzare quelli che saranno i prossimi premi. Le votazioni per la statuetta più importante dell’anno si apriranno il 22 febbraio prossimo per chiudersi esattamente cinque giorni dopo, il 27, e andranno in onda il 10 marzo. Per quanto riguarda i, non ci sono state sorprese di sorta ma anzi, si è delineata una via abbastanza chiaragli Academy. Oltretutto, moltissimi membri della British Academy fanno parte di quella americana. Non c’è da stupirsi, quindi, se i ...