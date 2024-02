Hockey Symbol Amatori | buon pari a Thiene

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Prosegue la striscia positiva della1945, anche se il pareggio recuperato aa poco più di un minuto dalla fine, allontana ancora di più le ultime, piccolissime speranze di recuperare sul lotto delle squadre in corsa per la A1. L’importante era però confermare il momento di crescita, e questo obiettivo è stato raggiunto contro un’avversaria che si è confermata forte, e ben impostata, capace di recuperare prima il vantaggio iniziale di Beato, e poi nella ripresa di portarsi avanti.A2, 7^G.: Breganze – Scandiano 5-5; R. Bassano – Azzurra NO 7-5; Correggio - Seregno 5-1; Montecchio Pr. – Sandrigo 5-1;MO 2-2. Classifica: Scandiano punti 17, Azzurra 15, Correggio 13,11, Breganze 10, Seregno, ...

L'Hockey Club La Mela è stata una società di hockey su pista di Montale Rangone, in provincia di Modena.

