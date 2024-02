“Ho preso la mia decisione” Grande Fratello | Perla non torna indietro | l’annuncio su Mirko

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ieri seraBrunetti ha lasciato la casa delall’improvviso, senza avere neppure la possibilità di salutare. Un modo di fare che non è troppo piaciuto al pubblico del programma: “Questa ragazza non riesce neanche a vedere qualcun’altro come padre dei suoi figli, è una cosa molto seria. Prima di entrare al GF si stava rassegnando a questa storia conclusa, il GF le ha dato speranza e adesso si sta distruggendo l’anima peggio di temptation. Ci sono persone lì, non pupazzi”, si legge sulla pagina instagram del programma. >> “Max, è giusto che tu lo sappia”. Si presenta alper comunicarglielo: per Varrese è un colpo durissimo E ancora: “Siete di una cattiveria assurda… Questi ragazzi hanno sentimenti veri e a voi piace giocarci… Senza ...