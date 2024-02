“Ho messo le telecamere per controllare i miei cani ma ho sentito mia moglie chiedere a mia figlia di chiamare ‘papà’ un altro uomo” | la storia di Rob Parsons

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il rottweiler e il beagle sono lì a giochicchiare tirando, uno da una parte e uno dall’altra, un pupazzo di peluche. Poi il beagle salta sul divano e divora unpupazzetto. Tutto sembrava normale e classica routine sullo smartphone del pompiere britannico Rob. L’aveva infatti installato alcune webcam in casa per seguire il comportamento dei suoiin sua assenza. Solo che Rob non aveva fatto i conti con un audio inatteso che per sua sfortuna ha voluto ascoltare. Tra una marachella del cane e l’altra, ecco la signorainvitare ladi pochi mesi apapà un. Dal video sul suo telefono, infatti,ha scoperto laintenta in una videochiamata ...