Ho altro per la testa | William ai Bafta senza Kate | vicino a chi capita

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il principeha sfilato sul red carpet deiMiddleton. Il futuro re, nonostante i problemi familiari dovuti all'intervento della moglie e al cancro di re Carlo, non ha disertato gli Oscar inglesi e, anzi, ha assistito al trionfo di 'Oppenheimer', il film epico di Christopher Nolan sulla creazione della bomba atomica. La pellicola ha ottenuto sette premi in totale, tra cui miglior film, miglior regista, miglior attore per Cillian Murphy e miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. Dagli scatti e dai video fatti circolare in rete, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: il futuro monarca ètoalla bravissima e bellissima Cate Blanchett. Come anticipato, alla cerimonia alla Royal Festival Hall di Londra, la famiglia reale ...