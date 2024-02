Hayao Miyazaki | produttore dello Studio Ghibli rivela | Era terribilmente imbarazzato per essere tornato

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 febbraio 2024)si sentiva così in imbarazzo perdal suo pensionamento che non voleva più farsi vedere in pubblico IlToshio Suzuki ha discusso sul perchéabbia deciso di realizzare il suo ultimo film, Il ragazzo e l'airone, e se davvero non andrà in pensione, come invece aveva inizialmente dichiarato. In una chiacchierata con l'Hollywood Reporter, Suzuki ha dichiarato cheeradall'idea di uscire dalla pensione, al punto da non volervisto in pubblico: "Erano passati solo tre anni da quando aveva annunciato il suo ritiro, e a quel tempo credevo sinceramente che non avremmo fatto altri film insieme. ...