Hamsik non verrà al Napoli | Sinatti lo ha voluto Calzona Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ore di frenetica attesa alper il possibile, oramai quasi certo esonero di Walter Mazzarri. Al suo posto dovrebbe arrivare Francesco, già vice di Sarri e attuale ct della Slovacchia. In corso in questo momento le discussioni con il presidente De Laurentiis. Mentre in un primo momento si pensava che con lui sarebbe arrivato anche Marek, ora Matteo Moretto, giornalista di, ha smentito questa ipotesi dato tutte le ultime sull’imminente arrivo di Francescoal posto di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra: «sta arrivando a, è in arrivo per poi incontrare la dirigenza che attualmente è a Castel Volturno. Le parti hanno l’accordo su tutto dal punto di vista verbale, nella notte si sono accordati sia per quanto riguarda il ...