Hamsik con Calzona al Napoli? C' è la frenata

Nuovo ribaltone in arrivo sulla panchina del Napoli . Due giorni dopo il pareggio col Genoa in Serie A e a due giorni dall'andata degli ottavi... (calciomercato)

Mazzarri sta per dirigere l'ultimo allenamento. Oggi la decisione definitiva su Calzona (Sky): Un'inversione di rotta che non c'è stata con il cambio Garcia - Mazzarri. C'è anche Hamsik come collaboratore tecnico che potrebbe tornare. Non ci sono conferme. Anche se nel primo pomeriggio ...

De Laurentis sta esonerando Walter Mazzarri: arriva Calzona con Marek Hamsik: Nello staff di Calzona ci saranno sia l'ex azzurro Marek Hamsik che Francesco Sinatti , ex preparatore atletico del Napoli andato via in estate per far posto al collaboratore di Garcia.

Napoli, "Mazzarri esonerato": il nome del nuovo allenatore: Con lui come vice ci sarà l'ex capitano Marek Hamsik , che conosce bene il club e può portare la giusta scintilla alla squadra. Se la prossima stagione, poi, il Napoli volesse continuare con Calzona, ...