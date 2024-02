DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 19 febbraio Prosegue la Guerra nella striscia di Gaza. Le bombe non cessano di cadere e ... (tpi)

La guerra Hamas-Israele del 2023 è un conflitto armato tra lo Stato di Israele e Hamas, iniziato il 7 ottobre 2023 come conseguenza dell'attacco di Hamas a Israele del 2023. Dopo il ritiro di Hamas con gli ostaggi entro la striscia di Gaza, l'8 ottobre Israele ha dichiarato lo stato di guerra con lo scopo ufficiale di cancellare Hamas definitivamente, iniziando prolungati bombardamenti diretti alla Striscia di Gaza dove si trovano le basi dell'organizzazione palestinese. Il 26 ottobre è iniziata anche l'avanzata di terra dell'esercito israeliano nella Striscia, con violenti combattimenti sviluppati all'interno di zone urbane densamente abitate, dove Hamas ha realizzato le proprie fortificazioni. Il conseguente coinvolgimento della popolazione civile palestinese nei bombardamenti e negli scontri, con un alto numero di sfollati, feriti e vittime, ha generato una crisi umanitaria destando l'allarme di numerose organizzazioni umanitarie e di alcuni governi, i quali hanno denunciato apertamente i metodi israeliani anche in sede ONU.

Israele: “Limitare l'accesso alla Spianata delle Moschee”. Hamas: “Viola la libertà di culto” - Netanyahu: “Il Qatar può fare pressioni su Hamas come nessun altro” RaiNews

Spianata delle moschee, Hamas: Israele viola la libertà di culto Agenzia ANSA

Netanyahu limita l'accesso degli arabi israeliani alla Spianata delle moschee. Hamas: "Viola la libertà di culto, mobilitatevi": "Questa non è unità e non è un gabinetto. Non è così che lavoriamo", ha affermato Benny Gantz. Hamas ha definito la decisione "una violazione della libertà di culto" e ha invitato i palestinesi a ...

Hamas: “Israele viola libertà di culto in Spianata moschee”: Proseguono le tensioni in Medio Oriente. È destinata a far discutere la decisione del premier israeliano Benjamin Netanyahu di limitare l'accesso degli ...

Wafa, raid Israele: 70 morti a Gaza: 1.52 Wafa, raid Israele: 70 morti a Gaza L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 70 persone sono mor- te e diverse altre rimaste ferite nei bombardamenti israeliani di ieri sulla Stri ...