Guidare con la nebbia | ecco le regole e i consigli da seguire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Bologna, 19 febbraio 2024 - Lacostituisce uno dei maggiori pericoli per gli automobilisti. Trovandosi all’improvviso di fronte un banco di, i guidatori meno esperti potrebbero avere maggiori difficoltà o addirittura impaurirsi. Regola numero uno: limitare la velocità. Poi evitare i sorpassi e aumentare la distanza di sicurezza. highway in the fog Prima di mettersi in auto, comunque, bisogna sempre informarsi sulle condizioni e in caso dimettersi in viaggio solo se assolutamente indispensabile. E' molto importante sapere come bisogna comportarsi in caso die quali sono leda. Soprattutto in autostrada. Questa mattina in A1 proprio laha causato una serie d’incidenti con 25 feriti e una trentina di mezzi ...