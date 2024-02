Guida TV | programmi di stasera | lunedì 19 febbraio 2024

(Di lunedì 19 febbraio 2024)aitv della prima serata di oggi,19.02., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Gloria Serie TV RAI2 Mad in Italy Show RAI3 Farwest Attualità RETE4 Quarta Repubblica Attualità CANALE5 Grande Fratello Reality Show ITALIA1 Fast & Furious 6 Infotainment LA7 La Torre di Babele Attualità REALTIME Body Bizarre Serie TV CIELO Arctic Film TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel Docureality NOVE Little Big Italy Docureality

La guida elettronica ai programmi, anche conosciuta come EPG (sigla dell'inglese Electronic Program Guide, espressione con lo stesso significato del termine italiano) è un sistema di aiuto alla scelta dei programmi televisivi via satellite o in digitale terrestre su televisori di nuova generazione.

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 19 Febbraio, in prima serata: ... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 19 Febbraio 2024 . Tutti i Film in onda ...