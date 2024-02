“Guardate cos’hanno nascosto” Grande Fratello | Anita e Rosy coprono col piumone ma si vede tutto

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Appena una ventina di giorni fa, in piena notte, le telecamere delavevano pizzicatoOlivieri,Chin e Giuseppe Garibaldi a letto mentre parlavano e si mettevano d’accorso con televoto, eliminazioni e nomination.aveva con sé un pezzetto di carta e una penna e aveva mostrato ai suoi amici uno schema che aveva preparato. “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“, aveva detto. Leggi anche: “Vuole restare”. ...

Phil Bennett (Llanelli, 24 ottobre 1948 – 12 giugno 2022) è stato un rugbista a 15 britannico, tra i più famosi e acclamati giocatori del Regno Unito; fu 29 volte internazionale per il Galles e rappresentò i British Lions in due tour, nel 1974 e nel 1977.

La vecchia Seat con il motore Porsche è immortale: dopo 10 anni guardate cosa fa Flop Gear

Guardate cosa hanno trovato i pompieri nel cruscotto di questa macchina Corriere TV

Strage di Palermo, gli sms del 16enne Kevin prima di essere ucciso: "In casa non sento pace": Agli atti dell'inchiesta sulla strage di Palermo sono finiti anche gli sms inviati dal 16enne Kevin al suo amico prima di essere ucciso.

“Da me si può dire tutto”, Mara Venier torna a Domenica In dopo le polemiche per il testo pro Israele: Mara Venier è tornata su Rai1 con una nuova puntata di Domenica In, dopo le critiche ricevute per aver letto in diretta un comunicato pro Israele dell'ad ...

Occupiamoci di cosa possiamo cambiare e smettiamo di preoccuparci del resto: Il ripensare a ciò che è accaduto, a cosa avremmo potuto fare di diverso per evitarlo inficia ... Qui potremmo ricordare ciò che diceva il filosofo Kierkegaard: la vita può essere compresa guardando ...