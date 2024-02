Gualtieri vola in Danimarca e visita il termovalorizzatore di Copenaghen – VIDEO

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma, 19 febbraio 2024 – “Hoto il famosodi. Un bellissimo impianto in grado di produrre energia pulita e calore per il riscaldamento e divenuto un’attrazione turistica per la pista da sci e il percorso da trekking”. Così su Instagram il sindaco di Roma Roberto. “Anche ildi Roma sarà proprio così – aggiunge – moderno, efficiente e amico dell’ambiente”. Il sindaco è ripreso prima all’esterno della struttura, dove si trova “la famosissima pista di sci” dice, con bar e giochi per bambini. “Una vera attrazione – dice ancora – tanto è vero, mi dice il direttore, che le case più sono vicine e più costano”. Il sindaco entra poi are la struttura al suo interno. “Questo Tmv – dice – tratta circa 600 mila tonnellate, ...

“E cosa si aspettavano? Come pos Sono meravigliarsi, viste le condizioni in cui versa la città? Io ci sorrido, ma in realtà Sono incavolata nera” : ... (secoloditalia)

Giorgetti lascia solo Gualtieri a candidare Roma in Europa: Il sindaco vola a Bruxelles per cercare di portare a casa la sede dell'Agenzia europea antiriciclaggio. La ... "Per salvare Roma servono i generali, per Gualtieri la ghigliottina". Parla Cassese Per ...

Vola fuori strada con l'auto: giovane ferita nella notte a Gualtieri: REGGIO EMILIA - Una donna di 25 anni è rimasta ferita nella notte in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 2 sulla 63 a Santa Vittoria di Gualtieri. La giovane ha perso il controllo della sua auto, una Hyundai, finendo fuori strada. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per farla uscire dall'abitacolo, dove era rimasta ...

Giorgetti lascia solo Gualtieri a candidare Roma in Europa: Il sindaco vola a Bruxelles per cercare di portare a casa la sede dell'Agenzia europea antiriciclaggio. La ... "Per salvare Roma servono i generali, per Gualtieri la ghigliottina". Parla Cassese Per ...