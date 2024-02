Guai per l’ex allenatore del Napoli | esonero in arrivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il rendimento in campionato è disastroso, il posto deldelsulla prestigiosa panchina è a serio rischio: le ultime Da quando ha lasciato ilGennaro Gattuso non ha avuto vita facile. Prima la parentesi, praticamente mai cominciata, con la Fiorentina. Dopo la sconfitta all’ultima giornata, contro il Verona, che ha negato all’accesso alla Champions League, Gattuso fu contattato dalla Fiorentina di Commisso. Tuttavia i rapporti con la società non sono mai sbocciati e il club viola ha optato per sciogliere il contratto di Ringhio ancor prima dell’inizio della sua avventura nel capoluogo toscano. Il club di Commisso ha poi scelto, quella stessa estate, Italiano. Saltato l’accordo con la Fiorentina, Gattuso decise di prendere un anno sabbatico. Il 9 giugno del 2022 approda ...