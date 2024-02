Gratta e vinci | ben le sta | è capitato al momento giusto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 19 febbraio 2024), la dea bendata ha applicato a parti inverse uno dei proverbi più famosi al mondo: meglio così. L’inizio del 2024 non è stato il massimo. L’anno nuovo gli ha riservato, infatti, una bruttissima delusione. D’amore, per di più. E quelle, si sa, fanno un male cane. Ci vuole sempre un po’ di tempo perché si riesca effettivamente a smaltire quel senso di desolazione e di sconforto che deriva dalle pene di cuore. Tranne che in casi eccezionali, come quello che stiamo per raccontarvi, ad esempio. PixabayL’uomo di cui vi parleremo oggi ha rotto qualche giorno fa con la sua ragazza. Dalle sue parole si evince chiaramente che a prendere la decisione definitiva sia stata lei. È ovvio, quindi, che stia attraversando unmolto difficile, intento com’è ad abituarsi ad una nuova vita senza di lei. Sta di fatto che, 72 ore dopo ...