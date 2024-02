Grassi | presidente Gevi Napoli | «Ci manca solo un Palazzetto dello Sport | la burocrazia non ci aiuta»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Federicodella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte dopo la vittoria della Coppa Italia contro Olimpia Milano. Ilspera presto che i successi della squadra possano essere celebrati dentro un nuovo. Poi prometto “l’abbraccio” con i tifosi per festeggiare la vittoria. Le parole di FedericodellaDi seguito le parole del: «Siamo ancora euforici per il trionfo in Coppa Italia, una vittoria che è della città e che dedico ae ai suoi tifosi, straordinari nel venire a Torino. Ho saputo che ci hanno seguito in centinaia di migliaia anche da ...