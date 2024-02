Grande successo per Mipel 125 con la nuova area dedicata al Travel & Business

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Al125 anche un Focus sull’internazionalizzazione. Durante l’opening, appello dei Pellettieri al governo: “Continuare ad accompagnare le PMI nel processo di internazionalizzazione anche con contributi alle aziende per la partecipazione alle fiere moda italiane di respiro internazionale e supportare le fiere stesse, palcoscenico del Made in Italy” Milano. Si è aperta ieri e proseguirà fino al 21 febbraio l’edizione 125 di, l’evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, nell’espositiva di Fiera Milano-Rho, organizzata con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e di Agenzia ICE, nonché il patrocinio del Comune di Milano. All’inaugurazione della manifestazione, insieme alle concomitanti Micam, The One Milano, Milano ...