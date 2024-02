“Grande Fratello” | la famosissima si sposa | il dolce annuncio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Personaggi Tv, una proposta di matrimonio commovente e originalissima ha spopolato sui social ieri sera. La pubblicazione viene una delle protagoniste del reality show il “” che ha deciso di condividere quel momento speciale sul suo profilo social spiazzando i fan con una particolarità totalmente inaspettata. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: Marica Pellegrinelli, svelato il sesso del bebè in arrivo Leggi anche: Veronica Peparini e Andreas, l’dei nomi delle gemelle Il video della proposta che ha commosso i social L’abbiamo imparata a conoscere e ad amare nello studio del reality show il “” ed ora, dopo tre anni di frequentazione, c’è un matrimonio in vista. La particolarità che ha stupito tutti è che a fare la proposta in questo caso non è stato ...