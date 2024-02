Grande Fratello | il sondaggio | ecco chi sarà il nuovo candidato al prossimo televoto eliminatorio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Stasera i protagonisti delalsono Beatrice, Grecia e Sergio: chiilall’eliminazione?ilIle ililaldella prossima puntata.appuntamento questa sera coltra rientri e uscite dalla casa di Cinecittà. Questa sera, come anticipato in un altro articolo, ritornerà in gioco Giuseppe Garibaldi ma uno tra i concorrenti alnella prossima puntata ...

Simona e Stefano (US Endemol Shine) Trentasettesima puntata per il Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ... (davidemaggio)

Grande Fratello, Alessio Falsone a Greta Rossetti: "Non mi metto a creare dinamiche per..." (VIDEO): Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello , che andrà in onda stasera lunedì 19 febbraio 2024 su Canale 5 . Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Alessio Falsone ha deciso di affrontare Greta Rossetti e chiarire una volta per ...

"Grande Fratello", Giuseppe Garibaldi ritorna nella Casa: Leggi Anche 'Grande Fratello 2023', le puntate in pillole Leggi Anche 'Grande Fratello', il carattere pungente di Simona Tagli sotto accusa Il ritormo di Giuseppe Garibaldi Per un Inquilino che esce, un altro ...

Einstein e la bomba, tutto ciò che c'è da sapere sul documentario: ... per poi ammettere di aver commesso un grande errore. ' La bomba era un prezzo che valeva la pena ... Quando il fratello Claudio entra in depressione, capisce di essere la sola a poterlo aiutare Ruby ...