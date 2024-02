Grande Fratello e le anticipazioni tra ritorni e uscite | cosa accadrà oggi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) GF e le: Ilandrà in onda stasera con tante sorprese:, ecco ledi, lunedì 19 febbraio 2024 Ledel GF di questa sera. Via vai al: se ieri Mirko ha dovuto abbandonare di nuovo il reality, dove era entrato a distanza di due mesi dalla sua eliminazione, in veste di ospite per andare a trovare Perla,rientra invece un concorrente che aveva dovuto abbandonare per problemi legati alla sua salute. Si tratta di Giuseppe Garibaldi, che per la seconda volta ha dovuto lasciare il format di Canale 5. Nel frattempo in casa si respira finalmente una certa serenità e tranquillità, a parte Simona, la new entry con la ...