Grande Fratello | chi sarà il preferito tra Beatrice Luzzi | Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi? I sondaggi

Agile, un satellite in famiglia: ... com'è stato crescere dai 3 ai 27 anni con un fratello satellite in famiglia Ho iniziato ad avere ... una grande lezione di vita con il suo modo di affrontare la malattia senza mai perdere la gioia di ...

"Grande Fratello", il carattere pungente di Simona Tagli sotto accusa: Durante la colazione, Massimiliano prova a rabbonirla con qualche dritta e suggerimento. La donna, però, pare poco recettiva. Sicura di sé, afferma fiera di essere così, autentica sia dentro che fuori.

Jennifer Lopez in This Is Me... Now racconta la storia d'amore con Ben Affleck: Il più grande amore che abbia mai conosciuto, che abbia mai conosciuto. E ora so che non sono mai ...70 di budget Affleck nella pellicola è un criminale che viene ingaggiato per rapire il fratello ...