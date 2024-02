Grande Fratello | chi è il preferito della 23^ settimana – RISULTATI

Il Grande Fratello (anche abbreviato in GF) è un programma televisivo italiano di genere reality, in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2000, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality condividono la propria vita quotidiana all'interno di una casa, ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere e generalmente sono persone comuni non note, mentre dal 2023 sono sia persone sconosciute sia VIP.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Varrese scopre la relazione tra Monia e il fratello di Greta, no ilmessaggero.it

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Varrese scopre la relazione tra Monia e il fratello di Greta, nominati e ... ilgazzettino.it

Grande Fratello, sondaggio dei fan al 19/02: Sergio a rischio: Secondo il portale Grande Fratello Forumfree dove, alle 10:10 del 19 febbraio 2024, hanno votato 1.847 utenti, ad essere salva è senza ombra di dubbio Beatrice Luzzi, con il 49.16% di voti. Secondo ...

Grande Fratello, Beatrice nel mirino degli inquilini: la nuova strategia: Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello alcuni inquilini hanno parlato di come doversi comportare d'ora in poi con Beatrice.

In casa emerge nuovamente il nervosismo di Massimiliano, intanto i coinquilini fanno congetture sospette, e Perla mette le cose in chiaro con Alessio: In casa emerge nuovamente il nervosismo di Massimiliano, intanto i coinquilini fanno congetture sospette, e Perla mette le cose in chiaro con Alessio ...