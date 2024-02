Grande Fratello | anticipazioni del 19 febbraio | una sorpresa per Stefano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 19dalle 21:40 su Canale 5. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori., il televoto del 19Porte girevoli a Cinecittà: ieri Mirko ha lasciato la Casa e, questa sera, potrà tirare le fila della temporanea convivenza con Perla. Per un “vicino” che esce, un concorrente è pronto a tornare: dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, Giuseppe rientra in gioco. Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona è stata sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri e non tutti ...