Grande Fratello | Alessio Falsone fa un passo indietro con Greta Rossetti | “Siccome voglio bene a Sergio e so che è coinvolto…”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Quando Mirko Brunetti è tornato nella Casa delper un chiarimento con Perla Vatiero, ha ammesso di essere infastidito dal rapporto tra l’ex fidanzata e. L’imprenditore e allenatore di calcio, entrato nel corso della trentaquattresima puntata, ha già conquistato la simpatia dei coinquilini, specie quella di Perla, con la quale si è creata sin da subito una innocua complicità. Dopo aver osservato da casa le interazioni tra i due, una volta rientrato nella Casa Mirko ha confessato alla salernitana di aver provato gelosia. Quindi, quando l’imprenditore di Rieti ha lasciato il loft di Cinecittà, Perla ha voluto chiarire conla natura del loro rapporto: Non lo dovevo fare io, fondamentalmente doveva farlo Mirko però lo faccio io, non per lui ma per noi, per la ...

News tv. “Grande Fratello” , imbarazzo per Sergio : come l’hanno beccato le telecamere – Che momento di imbarazzo per Sergio D’Ottavi . Il «Grande ... (tvzap)

"Grande Fratello", il carattere pungente di Simona Tagli sotto accusa: Durante la colazione, Massimiliano prova a rabbonirla con qualche dritta e suggerimento. La donna, però, pare poco recettiva. Sicura di sé, afferma fiera di essere così, autentica sia dentro che fuori.

Jennifer Lopez in This Is Me... Now racconta la storia d'amore con Ben Affleck: Il più grande amore che abbia mai conosciuto, che abbia mai conosciuto. E ora so che non sono mai ...70 di budget Affleck nella pellicola è un criminale che viene ingaggiato per rapire il fratello ...

Carbonia, finto suicidio di Sebastian Casula: muore l'unico imputato: ...insieme al padre e al fratello aveva scartato la possibilità del suicidio e ha dichiarato: " Ciao Sebastian, come dice il nostro avvocato Piscitelli sempre al nostro fianco da 7 anni, con grande ...